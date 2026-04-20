В России назвали самую успешную страну СНГ

Десятимиллионную республику Беларусь, входящую в состав Союзного государства, большинство россиян считают наиболее успешной страной СНГ. Эксперты уточняют, что этой позиции придерживаются 75 процентов респондентов. Результаты опроса публикует на своем сайте 20 апреля аналитический центр ВЦИОМ - одна из крупнейших социологических структур в России.

Причем, сообщают новостные порталы, ВЦИОМ представил данные исследования, посвященного восприятию успешности и надежности стран постсоветского пространства в российском обществе.

Что же касается РБ, то, по результатам опроса, республика сохраняет статус абсолютного лидера по критериям успешности и надежности партнерства.

В сообщении центра зафиксировано также, что "83 процента россиян называют РБ "надежным партнером на международной арене". Исследователи обращают внимание, что по этому показателю за десять лет отмечается тоже уверенный рост. Такая динамика, "безусловно, продиктована глубокой экономической интеграцией в рамках Союзного государства, совместными импортозамещающими проектами, единым транспортным и энергетическим пространством", констатирует экспертный коллектив ВЦИОМ.