Рособрнадзор объявил предостережение четырем вузам

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) объявил четырем вузам предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты приняли меры в отношении Национального исследовательского университета ИТМО, Московского гуманитарно-экономического университета, Московской международной академии, а также религиозной организации — учреждению профессионального религиозного образования Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева, передает официальная страница ведомства в MAX.

13 апреля в ведомстве сообщили, что Рособрнадзор вынес официальные предостережения Автомобильно-транспортному институту и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого. Соответствующее решение приняли по итогам плановой проверки, проведенной в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В конце февраля Рособрнадзор выдал предостережения сразу семи российским вузам. Кроме того, 9 февраля Федеральная служба запретила прием в один из вузов и объявила дополнительные предостережения еще шести образовательным учреждениям.