Россияне стали чаще болеть

Общая заболеваемость в России по итогам 2025 года увеличилась на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на итоговом заседании коллегии Минздрава России.

По ее словам, также отмечен рост первичной заболеваемости — показатель увеличился на 0,3%. Повышение зафиксировано практически по всем основным классам заболеваний.

Голикова пояснила, что часть роста связана с улучшением выявляемости. Это стало возможным благодаря расширению доступа к медицинской помощи, развитию инфраструктуры, обновлению оборудования и усилению кадрового состава в системе здравоохранения.

