Вассерман призвал ограничить или ликвидировать Роскомнадзор
Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ограничить или ликвидировать Роскомнадзор.
Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
«Я знаю по меньшей мере одно место, которое надо ограничить, а если удастся, то и вообще ликвидировать. Это Роскомнадзор. Точнее, не само это ведомство, а та интерпретация законов о защите интернета, которую это ведомство проповедует», - отметил парламентарий.
Вассерман выразил надежду, что до конца своих полномочий инициирует в Госдуме доработку закона «так, чтобы нынешняя его интерпретация оказалась невозможной».
Ранее Анатолий Вассерман в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что в российские школы необходимо вернуть предмет «Логика», так как он облегчает изучение других дисциплин.