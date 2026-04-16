Прах Плисецкой и Щедрина захоронили

Часть праха балерины Майи Плисецкой захоронили на Новодевичьем кладбище в Москве — вместе с ним был предан земле прах ее мужа, композитора Родиона Щедрина. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

Плисецкая умерла в 2015 году в возрасте 89 лет. Щедрин умер спустя десять лет. Супруги были вместе с 1958 года.

Отмечается, что на кладбище была похоронена только часть праха. В 2025 году другая часть была развеяна над рекой Окой. О таком способе захоронения попросили сами супруги — это было прописано в их завещании.

