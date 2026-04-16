Россиянина спасли с самой высокой метеостанции Европы

Сотрудника метеостанции «Сулак-Высокогорная» в Дагестане — самой высокой в Европе — спасли с помощью вертолета. Об этом сам пострадавший сообщил Пятому каналу.

Мужчина по имени Ахмед рассказал, что провел на отрезанной от мира станции 18 дней. Продукты у него еще оставались на неделю, но добраться до них мешала опасность — они находились в старом доме 1930 года постройки, и на нем было много снега, поэтому здание могло бы провалиться.

Связь с внешним миром, по его словам, наладил начальник метеостанции, который и сообщил о бедственном положении. Ахмеда доставили в ближайшее село.

Ранее сообщалось, что со станции «Сулак» в Дагестане подали сигнал бедствия, сотрудник не мог выбраться наружу из-за сугробов. «Сулак» находится на высоте более 2927 метров.