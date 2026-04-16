В Финляндии переписали национальность Репина
Русофобия в Финляндии дошла до абсурда. Об этом рассказал Хельсинки Павел Кузнецов.
Он отметил, что подобное отношение коснулось также сферы культуры. «Чего стоит хотя бы принятое решение главного финского художественного музея "Атенеум" указывать впредь национальность Ильи Репина как "украинец"», — заявил Кузнецов.
Репин родился 5 августа 1844 года в Чугуеве Харьковской губернии Российской империи.
Ранее Финский художественный музей «Атенеум» объяснил замену национальности художника Ильи Репина с русской на украинскую. По словам директора музея по связям с общественностью Анны Кари, такое решение было принято с опорой на место рождения его предков.