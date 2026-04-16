Россиянам рассказали, когда суд может отказать в разводе

Суд вправе отказать в расторжении брака, если в семье есть ребёнок младше одного года или супруга беременна. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Существует несколько причин, по которым суд может отказать в оформлении расторжения брака: не оплачена госпошлина; спор не подсуден данному суду; исковое заявление составлено неправильно», — сказал эксперт.

Он добавил, что расторжение брака по инициативе супруга не допускается, если супруга беременна или в семье есть ребёнок младше одного года, а жена возражает против развода.

Таким образом, ограничение действует только при одновременном соблюдении двух условий: инициатива развода исходит от мужа, а жена выступает против. При этом женщина со своей стороны может подать на расторжение брака без каких-либо ограничений: беременность и наличие малолетнего ребёнка не станут для неё препятствием.

