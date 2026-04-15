Росавиация разрешила полеты в Израиль

Полеты российских авиакомпаний в Израиль разрешены в период с 16 апреля по 15 мая с 07:00 по 01:00 (мск). Об этом заявили в Росавиации.

«Вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 07:00 по 01:00 мск (в ночные часы, с 01:00 по 07:00 мск, запрещены)», — говорится в публикации ведомства в Max.

Воздушное пространство Ирана для полетов авиакомпаний из РФ, по решению агентства, с 16 апреля по 15 мая будет закрыто. Кроме того, для российских авиакомпаний продлили приостановку продажи билетов на рейсы в/из ОАЭ.

Израиль 8 марта впервые открыл небо на вылет из страны после начала эскалации с Ираном.

На фоне крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта могли находиться не менее 50 тыс. российских туристов. Авиасообщение с регионом было практически парализовано: авиакомпании на тот момент отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, так было остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом.

Ранее в Британии назвали ошибкой нападение США на Иран.