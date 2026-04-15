Российский миллиардер откажется от гражданства
Российский миллиардер Самвел Карапетян откажется от гражданства ради участия в выборах в Армении.
Об этом сообщает «Sputnik Армения».
Ранее в Армении прошел масштабный митинг оппозиционных сил в преддверии парламентских выборов. В шествии участвовали сторонники партии «Сильная Армения», которую возглавляет российский бизнесмен.
Карапетян передал управление бизнесом детям
Карапетян является президентом группы компаний «Ташир», основанной им в 1999 году. Основные направления деятельности: строительство, управление недвижимостью, финансы, энергетика, ретейл, гостиничный и ресторанный бизнес.