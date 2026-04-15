Программа 12-го лектория  Эко Френдли Феста

18 и 19 апреля на территории Хлебозавода №9 в Москве пройдёт 12-й Эко Френдли Фест – фестиваль экопривычек и осознанного потребления. Оба дня на фестивале будет работать полезный лекторий.

Бесплатный билет можно получить на сайте.

– 18 и 19 апреля в 13:00 лекция для детей и взрослых: зоолог Мария Алексеевна Синькова из Зоологического музея МГУ расскажет, как живётся в городе ежам и птицам.

– 18 апреля президент банка еды «Русь» Юлиа Назарова научит, как рассчитывать количество еды в холодильнике и сокращать расходы, при этом не экономя на себе и близких. Начало лекции в 15:40.

– 19 апреля руководитель проектов Экологического союза Анастасия Перевозникова расскажет о том, что такое экологичные продукты и как правильно их выбирать. Начало лекции в 14:20.

– В этот же день, в 15:40, Дарья Сенатова – экологичный нутрициолог, основательница бренда полезных БАД с натуральным составом – объяснит, какие БАД опасны для взрослых и детей.

Также в лектории пройдёт три паблик-тока. Модерирует два из них Светлана Задера, экологический обозреватель «Российской газеты».

– 18 апреля в 14:20 состоится дискуссия о полезной экологии. Наталья Парамонова, шеф-редактор платформы Эковики и редактор раздела «Устойчивое развитие» Forbes, и Екатерина Дежина, руководитель развития интернет-проекта «Гриниум» поделятся своим не самым простым опытом работы с экоповесткой.

– 18 апреля в 17:00 Кольовска Алина Александровна, эколог, руководительница Центра экономии ресурсов, и Милаева Елизавета Александровна, к.т.н., ученый-химик и судебный эксперт в области химии и экологии, поднимут тему пластика в быту: как правильно обращаться с пластиком и не навредить себе, в чём заключается опасность микропластика и какие есть пути решения этого вопроса.

– 19 апреля в 17:00 состоится паблик-ток о том, как экологичный подход меняет бизнес, искусство, дизайн и образование. В разговоре примут участие Пётр Пантуев из проекта «Татево»; Константин Лагутин – архитектор, сооснователь мебельного бренда Archpole; дизайнер и исследователь Ярослава Галайко; текстильный декоратор Кудашова Марина; и дизайнер, педагог и художник Пронина Наталья.

– Каждый вечер в 18:00 в лектории будет проходить уже давно ставший традиционным экоквиз от издательства ШЭР: 4 раунды разных уровней сложности с призами для тех, кто правильнее и быстрее всех ответит на вопросы. В призах – приятные мелочи с минимальным углеродным следом.

Кроме того, вне лектория, представители компании «А Зет» – эксклюзивного лицензиата бренда батареек GP в России – расскажут о важности утилизации элементов питания и о том, как именно это нужно делать.