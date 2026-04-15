Число кладбищ и крематориев стремительно растет в России

За последние 10 лет в России значительно увеличилось число кладбищ и крематориев. Об этом в среду, 15 апреля, свидетельствуют данные с портала «Единая межведомственная информационно-статистическая система».

Так, в прошлом году в стране зарегистрировали 33 государственных крематория, что на 10 больше, чем в 2015 году. Больше всего их оказалось в Москве — там работают три учреждения.

Кроме того, по два крематория расположены в Челябинской, Ростовской, Свердловской, Новосибирской области, Краснодарском и Приморском краях. Тем временем в стране растет количество кладбищ — за 10 лет показатель увеличился с 72760 до 73833.

Несмотря на это, в столичном регионе число погостов сокращается. Больше всего кладбищ на сегодня находятся в Башкортостане — 4761, Татарстане — 3194 и Смоленской области — 2524, передает «МК».

На фоне удорожания традиционных захоронений и дефицита крематориев в российских городах набирает обороты услуга, получившая название фальшкремация. Сначала в регионе проживания покойного проводится полноценная прощальная церемония в траурном зале.