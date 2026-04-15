Долгожительнице из Уфы исполнилось 107 лет

Сегодня 107 лет исполнилось уфимке Лидии Бажановой - ветерану педагогического труда. С днем рождения долгожительницу поздравил глава Октябрьского района города Антон Тарасов.

Трудовой стаж Лидии Петровны начался с работы в сельской школе в Иглинском районе. Директор предложил ей преподавать немецкий язык. Молодая педагог засела за учебники и быстро освоиа предмет самостоятельно. Позже она поступила заочно в Ленинградский педагогический институт, а затем продолжила обучение в Башкирском госуниверситете.

Вернувшись в Уфу, Лидия Петровна приступила к работе в колонии для несовершеннолетних имени Александра Матросова, расположенной рядом со школой МВД. Она посвятила этому учреждению 41 год своей жизни - с 15 августа 1945 года по 15 августа 1986 года. После достижения пенсионного возраста учитель до 70 лет она преподавала в младших классах уфимской средней школы №117. В общей сложности её педагогический стаж превысил полвека.

Несмотря на т,о что Лидия Петровна не участвовала в боевых действиях, война оставила глубокий след в ее жизни. Ее муж в 1943 году ушел на фронт, а в 1944-м трагически погиб. Женщина осталась одна с двумя детьми. После этой утраты Лидия Петровна больше не выходила замуж.

Сегодня Лидия Петровна наслаждается жизнью, радуется успехам своих правнучек. С удовольствием занимается разгадыванием кроссвордов и прослушиванием аудиокниг, сохраняя ясность ума и бодрость духа.