Дачников предупредили о штрафах за борщевик

Не убрав с участка разросшийся борщевик, можно схлопотать большой штраф. Об этом в беседе с Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

© Global look

Если борщевик разросся на соседние участки, другие дачники могут обратиться в органы местного самоуправления и Россельхознадзор. В качестве доказательств стоит приложить к заявлению фото и видео с привязкой к местности — на кадрах должно быть видно, как борщевик перекинулся с территории одного участка на другой.

После осмотра участка контролеры выдадут собственнику, допустившему распространение борщевика, предписание с конкретным сроком на устранение сорняка. Как правило, на это дается 30 календарных дней. Отказ от исполнения предписания влечет штраф размером от 20 до 50 тысяч рублей, после чего будет выдано повторное предписание. Если дачник не одумается, суд может обязать его предотвращать распространение борщевика на протяжении пяти лет. За каждый день просрочки будет начисляться неустойка. Заниматься уничтожением сорняка самостоятельно нельзя, уточнил депутат. Однако если борщевик перекинулся с заброшенного участка на общую территорию садового товарищества, уничтожение растения становится обязанностью всего СНТ.

