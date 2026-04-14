Профессор Онищенко рассказал, стоит ли россиянам опасаться оспы обезьян

Оспа обезьян серьезное вирусное заболевание, вызывающая лихорадку, увеличение лимфоузлов и характерную зудящую сыпь. Стоит ли россиянам опасаться вспышки вируса, рассказал Академик РАН, заместитель президента РАО, доктор медицинских наук, профессор, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

© Вечерняя Москва

— За пострадавших я не беспокоюсь, они выздоровеют, но они должны осознать, что они являются сегодня самой уязвимой группой риска и открывают вирусу оспы обезьян или ортопоксвирусу дорогу в человеческую популяцию, потому что это родной брат ортопоксвируса, который вызывал оспу человека, — отметил врач в эфире радио «Комсомольская правда».

Специалистам удалось полностью искоренить черную оспу только в конце 20 века. По мнению эксперта, обезьяны заняли биологическую нишу, которая осталась после ликвидации.

По словам Онищенко, всю серьезность вируса ученые поняли только в 2022 году. За полтора года количество зарегистрированных случаев превысило 99 тысяч.

Врач отметил, что с каждым годом вирус становится более заразным, так как распространяется воздушно-капельным путем.

Специалисты Роспотребнадзора запустили ряд противоэпидемических мероприятий в связи с новым случаем заражения оспой обезьян в Подмосковье. В ведомстве подчеркнули, что пациент находится под медицинским наблюдением.