Град и снегопад за один день: что происходит в Сочи

Лазаревский район Сочи встал в глухих пробках после мощнейшего града, который обрушился на курорт в разгар весны. Местами движение оказалось полностью парализовано — машины не могли преодолеть обледеневшие подъемы. Подробности и комментарии очевидцев рассказывает 360.ru.

Отмечается, что хуже всего пришлось жителям поселков Лоо и Вардане. Именно там, в самом северном районе города, стихия ударила с максимальной силой. Курьезно, но в относительном комфорте оказались водители, которые не спешили менять зимнюю резину на летнюю. Однако таких сознательных автовладельцев оказалось немного.

Многие родители сегодня предпочли оставить детей-школьников дома, не рискуя отправлять их в дорогу до нормализации обстановки. Дорожные службы сейчас работают в усиленном режиме, расчищая проезжую часть.

«Был сильный град, холодно. Сейчас +7», — рассказала местная жительница.

Пока в Лазаревском районе борются с последствиями ледяного дождя, в Красной Поляне разыгралась совсем не весенняя драма. Там прошел мощный снегопад, который застал врасплох даже бывалых туристов.

«Сейчас снегопад прекратился. Но это, как всегда, непостоянное явление. Пока на небе тучи, может происходить все, что угодно», — поделился очевидец.

В пресс-службе курорта «Газпром Поляна» опровергли слухи о полной остановке горнолыжных трасс. Оказывается, кататься все еще можно, но с оговоркой: спуски открыты только с отметки 1,5 тыс. метров над уровнем моря. Все, что выше, закрыто из-за реальной угрозы схода лавин.