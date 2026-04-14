$76.2589.14

Россиян предупредили о заморозках

В ближайшие дни на юге европейской части России ожидаются ночные заморозки. Об отрицательных температурах предупредила жителей страны ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова, ее слова передает РИА Новости.

Россиян предупредили о заморозках
По словам синоптика, эти территории находятся в зоне влияния циклонов. Поэтому до среды, 15 апреля, в регионах сохранится неустойчивая погода — температура воздуха будет ниже климатической нормы на два градуса. Ночью столбики термометров могут показать до минус 2 градусов Цельсия.

«Ночью и утром до 16 апреля в Запорожской, Херсонской, а также Ростовской областях ожидаются заморозки до минус трех градусов», — добавила Макарова.

В краснодарском крае до четверга есть вероятность, что температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов допустил, что весной в Москве еще может выпасть снег.