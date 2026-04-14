Раскрыты последствия паводков в российском регионе

После паводка в городе Камень-на-Оби Алтайского края пришлось разворачивать дамбы протяженностью около 400 метров. Последствия стихийного бедствия в российском регионе раскрыли в пресс-службе МЧС, пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что взяли под контроль ликвидацию последствий паводка. Почти во всем регионе уже сошел снежный покров, на реках завершается процесс вскрытия льда. На этом фоне на реке Обь в Каменском районе есть риск образования заторов — уровень воды может подняться и подтопить низменные территории, пояснили в МЧС необходимость разворачивания дамб.

Сейчас, по данным спасателей, подтопленными остаются 156 жилых домов и 372 приусадебных участка на Алтае. Ситуацию продолжают мониторить круглосуточно. Всего в ликвидации последствий паводка задействованы почти 300 человек и 110 единиц техники.

Ранее паводок обрушился на Томскую область, от воды пострадали более сотни участков и десятки домов.