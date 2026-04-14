Россиянам подарили дополнительный выходной

Жителям сразу восьми регионов России подарили дополнительный выходной в связи с празднованием Дня поминовения усопших (Радоницей). По словам эксперта президентской академии РАНХиГС Татьяны Подольской, отдыхать в следующий вторник, 21 апреля, будут жители Краснодарского и Ставропольского краев, Иркутской, Пензенской, Брянской и Саратовской областей, а также Адыгейской и Кабардино-Балкарской республик, передает РИА Новости.

Специалистка уточнила, что в Карачаево-Черкесской Республике нерабочим объявлен другой день — понедельник, 20 апреля.

По ее словам, такая инициатива, введенная по религиозному поводу, поможет снизить напряженность в обществе и повысить лояльность сотрудников.

Ранее руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что предстоящие в 2026 году майские праздники станут самыми короткими за последние восемь лет.