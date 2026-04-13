Россия увозит 108 работников с АЭС "Бушер" в Иране

В Иране началась финальная ротация российских специалистов на АЭС «Бушер». Об этом сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Сегодня в 8.00 утра мы начали финальную ротацию на станции "Бушер"», — заявил Лихачев.

По его словам, 108 сотрудников уже двигаются в сторону Исфахана, всё идёт по плану.

На станции остаются 20 человек — руководитель филиала, замы, блок безопасности и инженерно-технические сотрудники. Они отвечают за сохранность оборудования и следят за неприкосновенностью российского городка.