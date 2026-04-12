Адвокат рассказал о животных, которые запрещено содержать в России

Уголовная ответственность может грозить за содержание животных, включенных в России в перечень особо ценных природных ресурсов. Об этом сообщил адвокат Матвей Цзен, передает ТАСС.

Цзен рассказал, что законом предусмотрен перечень животных — особо ценных природных ресурсов. За содержание их без специального разрешения предусмотрена уголовная ответственность. В список входят животные, растения и грибы.

«7 видов животных, 4 вида птиц, 11 видов рыб и по одному виду растений и грибов», — перечислил юрист.

По его словам, к особо ценным видам млекопитающих относятся алтайский горный баран, амурский тигр, белый медведь, леопард, зубр (кроме гибридов), сайгак и снежный барс.

Особо ценными видами птиц являются балобан, беркут, кречет и сапсан.

К особо ценным видам рыб относятся амурский, атлантический, персидский, русский, сахалинский и сибирский осетры, белуга, калуга, севрюга, шип и сахалинский таймень.

Цзен добавил, что также установлен обширный перечень животных, которые не могут быть домашними. Это более 100 видов: от китов и слонов до медведей, рысей и волков. Если их найдут у владельца, то конфискуют и отправят в специализированные центры содержания.