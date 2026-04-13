Девушка сделала кальян на куличе в Москве

Девушка сделала кальян на основе пасхального кулича в Москве. Пользователи в Сети осудили ее поступок и потребовали привлечь кальянщицу к ответственности. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Кальян на куличе сделала онлифанщица в Москве. Девушка вызвала волну ярости в Сети, ее требуют наказать за оскорбление чувств верующих, — говорится в публикации.

По неподтвержденным данным, девушке 27 лет. Она родом из Саранска, но перебралась в столицу, где работает в одной из кальянных.

