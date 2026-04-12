В Крыму испекли гигантский кулич

Lenta.ru

В Крыму местные пекари изготовили гигантский кулич к Пасхе весом 600 килограммов. Об этом пишет РИА Новости.

© ТАСС

Директор Бахчисарайского парка миниатюр Виктор Жиленко рассказал, что крымские специалисты испекли кулич диаметром 3,5 метра. Изделие, состоящее из сотен маленьких куличей, было украшено цветами из зефира и 53 пряниками с изображениями основных достопримечательностей полуострова. Жиленко добавил, что выпечка была освящена, после чего ее раздали всем посетителям парка.

Годом ранее крымские пекари приготовили кулич весом 70 килограммов и 2,5 метра в окружности.

Диетолог Елена Соломатина назвала безопасное количество шапочек из глазури от кулича. Любителям этого лакомства она посоветовала обращать внимание на то, из чего они сделаны. По словам врача, 10-20 граммов шапочки из глазури вместе с куском пасхального кулича должно быть достаточно.