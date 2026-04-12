12 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

12 апреля в России отмечают День космонавтики, а во всем мире — Международный день полета человека в космос. Православные в этот день отмечают Пасху. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 12 апреля 2026 года, а также о приметах и именинниках этого дня.

Праздники в России

День космонавтики

В СССР День космонавтики впервые отметили в 1962 году. Годом ранее, 12 апреля 1961-го Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. На космическом корабле «Восток» он облетел планету за 108 минут, после чего спустился на Землю, преодолев последние метры на парашюте.

С 1962 года День космонавтики отмечался в СССР ежегодно. Традиция сохранилась и после распада Советского Союза. Более того, в 2011 году в России учредили премию имени Юрия Гагарина в области космической деятельности.

Праздники в мире

Международный день полета человека в космос

В 2011 году в честь 50-й годовщины полета Юрия Гагарина Организация Объединенных Наций (ООН) провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. С тех пор праздник ежегодно отмечается во всем мире.

Также 12 апреля проходит акция «Юрьева ночь» (Yuri’s Night), названная так в честь советского космонавта. Ее смысл заключается в том, чтобы повысить интерес к космическим исследованиям среди широкой аудитории и вдохновить следующие поколения на дальнейшее развитие в этой сфере.

Всемирный день хомяка

Праздник посвящен одному из самых популярных домашних питомцев. Так что 12 апреля — идеальный день, чтобы завести себе хомяка или же устроить праздник уже имеющемуся питомцу: покормить его лакомствами и подарить пару новых игрушек.

Также в этот день принято делать пожертвования организациям по спасению животных, которые помогают грызунам и другим домашним животным найти новый дом.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 12 апреля

День работников науки в Казахстане; Национальный день искупления в Либерии.

Какой церковный праздник 12 апреля

Светлое Христово Воскресенье

Пасха — главный христианский праздник, посвященный чуду воскресения Иисуса Христа. Согласно Новому Завету, накануне иудейской Пасхи в пятницу (Страстная пятница) тело Мессии после распятия на Голгофе погребли в склепе. Через три дня ученицы Христа пришли совершить ритуальное умащение тела Христа благовониями, но увидели, что склеп пуст. Христос воскрес и явился последователям.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 апреля

День памяти преподобного Иоанна Лествичника; День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского.

Приметы на 12 апреля

Если к 12 апреля зацвели одуванчики, то лето будет коротким; Если на улице дождливая погода, значит, будет богатый урожай грибов; Если птицы начали вить гнезда на южной стороне деревьев или домов, то лето будет холодным.

Кто родился 12 апреля

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье получила международное признание, дебютировав в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги-холле. Тогда зал аплодировал ей в течение 20 минут. Позже артистка выступала на мировых сценах: в Метрополитен-опере, Ковент-Гардене, парижской Гранд-Опера, Венской государственной опере, а также приезжала с гастролями в Москву.

Ирландская актриса Сирша Ронан родилась 12 апреля 1994 года. Известность к юной актрисе пришла в 2007 году после съемок в фильме «Искупление». Позже она сыграла в популярных картинах: «Милые кости», «Отель Гранд Будапешт», «Бруклин», «Леди Берд» и «Маленькие женщины».

Кто еще родился 12 апреля

Шеннен Доэрти (1971—2024) — американская актриса; Ольга Серябкина (41 год) — российская певица; Елена Корикова (54 года) — российская актриса и телеведущая; Михаил Турецкий (64 года) — российский певец и хормейстер.