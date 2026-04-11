Из ГИТИСа с инсультом увезли итальянского актера

Итальянский актер, режиссер и педагог Клаудио де Мальо экстренно госпитализирован. Скорая увезла его из ГИТИСа с подозрением на инсульт, сообщает канал 112 со ссылкой на источник.

Клаудио де Мальо — выдающийся специалист в области комедии дель арте — в субботу проводил мастер-классы в ГИТИСе. Именно оттуда его увезла скорая помощь. Сейчас итальянец в больнице.

В информации ГИТИСа сказано, что студенты актёрского факультета с 7 по 12 апреля «занимаются под руководством одного из ведущих европейских театральных педагогов» — Клаудио де Мальо.

Клаудио де Мальо — актёр, режиссёр, драматург, педагог, ректор Гражданской академии драматического искусства имени Нико Пепе в Удине. Это крупнейший мировой специалист в области комедии дель арте, итальянской комедии масок, мастер выразительных техник театрального языка, танца и пантомимы.

В России Клаудио не раз трудился как режиссёр и педагог, он разработал собственную образовательную программу.