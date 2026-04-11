В православных храмах начали освящать куличи

У православных христиан сегодня Великая суббота - последний день Страстной седмицы и строгого поста перед праздником Пасхи. Верующие готовятся к радостной встрече Воскресения Христова. В Иерусалиме в Храме Гроба Господня ждут схождения Благодатного огня.

В знак победы над смертью и грехом духовенство уже на утренней службе переоблачается из чёрных одежд в белые. А после литургии в храмах нашей страны по традиции освящают куличи, пасху и крашеные яйца.

В церквях сегодня завершаются последние приготовления к главному христианскому празднику. Инсталляции на пасхальную тематику украсили и улицы Москвы.