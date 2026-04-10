Внука Толстого признали иноагентом

Внука Алексея Толстого признали иноагентом
Минюст признал иностранным агентом филолога Ивана Толстого* — внука писателя Алексея Толстого. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как пояснили в Минюсте, Толстой* выступал против проведения СВО и распространял недостоверную информацию о действиях российской власти.
«И. Н. Толстой* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — сообщает ведомство.
Помимо Толстого*, в реестр были внесены бывший сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»* Роман Удот*, активист Василий Матенов*, общественный деятель Ризван Кубакаев*, активистка Лилия Вежеватова*, и проект «Татар Шурасы»*.
*признаны иностранными агентами в России.