Внука Толстого признали иноагентом

Минюст признал иностранным агентом филолога Ивана Толстого* — внука писателя Алексея Толстого. Об этом сообщается на сайте ведомства.

© CC BY-SA 4.0 / Svklimkin / Иван Толстой на книжной ярмарке Non/fiction 2018

Как пояснили в Минюсте, Толстой* выступал против проведения СВО и распространял недостоверную информацию о действиях российской власти.

«И. Н. Толстой* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине. Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — сообщает ведомство.

Помимо Толстого*, в реестр были внесены бывший сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос»* Роман Удот*, активист Василий Матенов*, общественный деятель Ризван Кубакаев*, активистка Лилия Вежеватова*, и проект «Татар Шурасы»*.

*признаны иностранными агентами в России.