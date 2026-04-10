В России призвали запретить молодежи делать татуировки

Депутат Евгений Марченко выступил с инициативой ограничить нанесение татуировок несовершеннолетним. В беседе с «Абзацем» парламентарий заявил, что российские дети — «не папуасы и не криминальные авторитеты», чтобы «пачкать кожу наколками».

По его словам, подростки, экономя на обедах и делая тату в сомнительных салонах, рискуют подхватить инфекции и обречь себя на вечные проблемы с социализацией. Член комитета Госдумы по защите семьи привел в пример Японию, где человек с татуировкой может столкнуться с отказом во входе в общественную баню или спортклуб, поскольку наколки там ассоциируются с криминальным миром.

В настоящее время в России прямой запрет на тату для несовершеннолетних отсутствует, однако на практике многие мастера требуют от юных клиентов письменного разрешения от родителей.

Ранее юрист Александр Хаминский рассказал в беседе с «Известиями», что у работодателя нет права увольнять сотрудника только из-за наличия татуировки. Однако он может установить требования к внешнему виду через внутренние документы компании, отметил специалист. По словам эксперта, в России татуировки в рабочей среде давно стали привычным явлением.