Симоньян рассказала о готовности умереть

Главред RT Маргарита Симоньян в эфире шоу «Секрет на миллион» призналась, что без особых эмоций относится к лечению от рака, возможной смерти, а переживает только за судьбы детей. Об этом пишет «СтарХит».

Медиаменеджер заметила в разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой, что коллеги удивляются ее железной выдержке, спрашивают, почему никогда не видят слезы на ее лице.

«Меня спрашивают: ты что, робот? Почему ты никогда не плачешь. А я два года уже плачу», — призналась Симоньян.

Журналистка пояснила, что видела умирающего мужа, известного режиссера Тиграна Кеосаяна, на операционном столе — медики пытались завести ему сердце, проводили необходимые действия.

Симоньян рассказала Кудрявцевой о раке и болезни Кеосаяна

По ее словам, она проходит химию, лучевую терапию, может умереть, но не волнуется из-за «этого всего». Она добавила, что сердце у нее разрывается от жалости к покойному мужу, который «так хотел жить».

«Ну рак и рак. Либо умру, либо не умру. Пойду к Тиграну или останусь с детьми», — констатировала Симоньян.

Медиаменеджер отметила, что все же хочет вылечиться с тем, чтобы выучить детей, поднять их на ноги.

Ранее Симоньян сообщила, что судьба нанесла ей за 9 месяцев несколько тяжелых ударов. В частности, она получили известие о неизлечимой болезни ребенка.