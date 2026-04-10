Умерла педагог Анжелики Варум

Умерла педагог по вокалу Анжелики Варум и Полины Гагариной Наталья Андрианова. О смерти почетного профессора Российской академии музыки имени Гнесиных сообщил в беседе с ТАСС ректор РАМ Александр Рыжинский.

Среди учеников 86-летнего педагога также были Стас Пьеха, Линда, Жасмин.

«Скорбная новость, Андриановой Натальи Зиновьевны не стало», — сказал он.

Смерть Натальи Андриановой наступила 8 апреля.

Педагог родилась 19 марта 1940 года. Была заслуженным работником культуры РФ. До 2005 года возглавляла отделение кафедры музыкального искусства эстрады в РАМ имени Гнесиных.

