Стало известно, как наказали полуголых девушек, катавшихся на капоте в Уфе

Глава Госавтоинспекции Уфы Владимир Севастьянов рассказал о штрафах для девушек, которые катались на капоте автомобиля в полуголом виде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Севастьянова, девушек привлекли к ответственности вместе с водителем. В его отношении составили протоколы о нарушениях, связанных с применением ремней безопасности и перевозкой пассажиров. В свою очередь, девушек оштрафовали за нарушение ПДД.

«Госавтоинспекция Башкортостана напоминает: нарушение правил перевозки пассажиров, в том числе неиспользование ремней безопасности, создает угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Будьте ответственны за рулем!», — добавил Севастьянов.

Напомним, что ранее нарушительниц сняли на видео местные жители. На кадрах можно увидеть, что девушки сидели на капоте автомобиля в полуобнаженном виде, при этом машина находилась в движении.