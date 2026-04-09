Zivert впервые выступит на фестивале «Солома»

27 и 28 июня музыкальный фестиваль «Солома» телеканала Москва 24 пройдет уже во второй раз в одном из самых впечатляющих кинопарков мира - кинопарке «Москино».

27 июня на сцену фестиваля выйдет потрясающая Zivert со своими главными хитами: «Beverly Hills», «Life», «Эгоистка», «ЯТЛ» и другие.

28 июня выступит легендарная группа Uma2rman - «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор», «Ты далеко», «Папины дочки», «Звезды» и другие хиты.

«Солома» в кинопарке «Москино» - это не просто музыкальный фестиваль под открытым небом. Это классное путешествие в мир кино и музыки.

В оба фестивальных дня в кинопарк можно будет приехать к 11:00 и прогуляться по территории настоящих съемочных площадок. Увидеть декорации «Соборная площадь», «Ковбойский городок», «Палаты князя Андрея», самый большой в Европе натурный хромакей, Самолет Ту-154 и многие другие, на которых прошли съемки фильмов и сериалов.

С 12:00 для гостей фестиваля будут организованы различные интерактивные мероприятия, включая постановочные съемки, квесты, фотосессии, мастер-классы и многое другое.

На территории парка гости смогут попробовать разнообразные блюда на уличном фудкорте и отдохнуть в природной зоне Парка сказок.

Концерты начнутся в 18:00 и пройдут до 22:00.

Цены на билеты варьируются в зависимости от дня покупки. Чем ближе к событию, тем дороже. Сейчас билет на фестиваль и посещение кинопарка на весь день стоит 2000 рублей (взрослый 18+).

Информацию о билетах можно найти на сайте. Фестиваль «Солома» пройдет в кинопарке «Москино» по адресу: пос. Краснопахорское, квартал №107, корп. 7.1, фестивальная площадь. Обратите внимание: парковка кинопарка «Москино» платная.