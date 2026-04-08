Артемий Лебедев дал совет Лукашенко
Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заблокировать YouTube. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, ролик доступен в соцсети «ВКонтакте».
Комментируя новость о том, что YouTube удалил каналы белорусских государственных СМИ, Лебедев осудил платформу. По его мнению, причиной блокировки стало то, что каналы транслировали точку зрения, которая не устраивает США.
Дизайнер также добавил, что иностранные интернет-платформы должны соблюдать законы той страны, в которой работают.
YouTube удалил аккаунты белорусских государственных каналов в начале апреля. Блокировке подверглись аккаунты БелТА, СТВ и ОНТ. В Министерстве информации Белоруссии назвали такую меру недружественной и безосновательной.