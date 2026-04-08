Артемий Лебедев дал совет Лукашенко

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал президенту Белоруссии Александру Лукашенко заблокировать YouTube. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, ролик доступен в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя новость о том, что YouTube удалил каналы белорусских государственных СМИ, Лебедев осудил платформу. По его мнению, причиной блокировки стало то, что каналы транслировали точку зрения, которая не устраивает США.

«На месте Белоруссии я бы теперь тоже запретил YouTube. Он (Лукашенко — прим. «Ленты.ру») пока еще YouTube не забанил, а я рекомендую ему забанить», — заявил Лебедев.

Дизайнер также добавил, что иностранные интернет-платформы должны соблюдать законы той страны, в которой работают.

YouTube удалил аккаунты белорусских государственных каналов в начале апреля. Блокировке подверглись аккаунты БелТА, СТВ и ОНТ. В Министерстве информации Белоруссии назвали такую меру недружественной и безосновательной.