В Пермском крае простились с убитой учительницей

В городе Добрянке Пермского края прошла церемония прощания с учительницей, погибшей в результате нападения школьника.

Как пишет ТАСС, почтить память педагога пришли сотни людей, среди которых родные, близкие, друзья, коллеги, представители администрации округа и правительства региона.

Отмечается, что погибшая родилась в Добрянке и выросла в семье учителя и капитана речного плавания. После прощания её отпели в храме Рождества Пресвятой Богородицы, а после похоронили на кладбище.

7 апреля девятиклассник напал с ножом на учительницу в школе Пермского края. Женщина скончалась.