Россиянин приютил дома трех медведей

В Екатеринбурге у основателя центра спасения животных Кирилла Потапова произошло необычное «пополнение семьи». Россиянину подбросили сразу трех маленьких медвежат. Теперь у мужчины живут уже шесть косолапых, рассказал E1.RU.

По словам Потапова, вечером у ворот посигналила машина, а когда он вышел проверить, автомобиль резко уехал. У входа осталась детская коляска, внутри которой оказались медвежата.

Малышей сразу передали специалистам. Они прошли осмотр и у них взяли анализы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Медвежата обживаются в центре и получают заботу и внимание сотрудников.

Новеньких назвали Флора, Потапыч-младший и «мышонок» Джефф. Последний — самый маленький, весит всего около 2,5 килограмма. По словам Потапова, у каждого уже проявился характер. Потапыч самый спокойный, он больше привязан к человеку и «идет на руки», Флора оказалась «с характером», она строгая и иногда любит обижать братьев, а младшего Джеффа все стараются оберегать.

«Характеры у них разные, все, как у людей», — подчеркнул он.

Сейчас медвежата живут в теплом домике, но для них уже строят вольеры. В будущем они смогут свободно гулять по территории и учиться жить в более естественных условиях.

