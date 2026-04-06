Звезда сериала «СашаТаня» стала врагом Украины

Российская актриса театра и кино Валентина Рубцова, наиболее известная широкой аудитории по роли Тани Сергеевой в популярных телесериалах «Универ» и «СашаТаня», внесена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Поводом для включения актрисы в скандальный перечень стали её высказывания в одном из интервью, где она заявила, что всегда считала Крым российской территорией. Ресурс, известный публикацией личных данных журналистов и общественных деятелей, обвинил Рубцову в якобы имевшем место «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Валентина Рубцова родилась в 1977 году в Макеевке.

Профессиональный путь актрисы начался в Донецком областном театре юного зрителя, после чего она окончила ГИТИС. Помимо актерской карьеры, Рубцова пробовала себя в качестве певицы, будучи солисткой группы «Девочки», а также участвовала в популярных телевизионных проектах, включая программы «Слава Богу, ты пришел!» и «Большая разница». Актриса также является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. В 2009 году она получила гражданство России, вышла замуж за Артура Мартиросяна и воспитывает дочь.