Выяснилось, почему нельзя выкидывать вербу

Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой рассказал, что освящённые на Вербное воскресенье ветви вербы выбрасывать не принято. Вместо этого их можно закопать, сжечь, отнести в храм или посадить.

«Что касается того, что делать с освящёнными ветвями, то здесь церковные правила довольно просты и относятся скорее к благочестию, нежели к строгому запрету. Освящённую вербу принято хранить в течение года в святом углу рядом с иконами как напоминание о радости праздника», - цитирует священника РИА Новости.

Как указал Береговой, после того как верба засохнет или наступит следующее Вербное воскресенье, то стоит поступить следующим образом:

«Их можно отнести в храм (там обычно есть для этого специальное место), сжечь в чистом месте (например, в печи), закопать в землю там, где не ходят ногами. А можно оставить, где были, добавив их к новым. Можно посадить в горшок или огороде - и через пару лет у вас будет своя персональная верба».

При этом священник указал, что освященная верба - это не оберег, а напоминание о воскресающей силе веры и радости встречи Иисуса Христа.