Прилепин анонсировал бум добровольчества в России

Провоенный писатель Захар Прилепин поделился мнением о больших перспективах добровольчества в России: он пояснил, что оно открывает путь на фронт для тех, кто по разным причинам не может попасть в регулярную армию. Об этом сообщает ТАСС.

В 2023 году, по словам Прилепина, стало понятно: огромное количество ополченцев Донбасса не может по разным причинам попасть в армию и Росгвардию.

Есть возрастные граждане, люди с судимостью, а также те, кто не хочет служить в армии, но готов воевать. На их основе создали добровольческий корпус, а затем разработали форму контрактования.

Писатель уточнил, что у добровольцев зарплата такая же, как в армии и ведомстве. «Ветеранки», награды и все остальные условия полностью идентичны. При этом контрактники в добровольческих формированиях демонстрируют высокий уровень мотивации, а по истечении срока контракта сами принимают решение о его продлении, добавил Прилепин.