Россиян предупредили о риске покупки вербы на улице

Накануне Вербного воскресенья на улицах по традиции появляются продавцы веток вербы. Однако такая торговля не всегда является законной и в ряде случаев может повлечь ответственность. О возможных правовых рисках предупредили эксперты.

Как пояснила юрист Людмила Айвар, срезание веток без разрешения может рассматриваться как нарушение природоохранного законодательства. В зависимости от ситуации это может повлечь административную ответственность (по ст. 8.25 или 8.28 КоАП РФ), а при значительном ущербе — и уголовную (по ст. 260 УК РФ).

При этом важно различать участников. Как правило, ответственность возлагается на тех, кто занимается заготовкой и продажей вербы. Покупатель обычно не признается соучастником, поскольку в его действиях отсутствует умысел на совершение правонарушения.

— Однако граница здесь тонкая. Если речь идет не о спонтанной покупке, а о предварительной договоренности — фактически заказе на незаконную заготовку, — возможна квалификация как пособничества, — пояснила Айвар.

По ее словам, проблема носит системный характер: законодательство защищает природные ресурсы и не предусматривает исключений для традиционных обычаев, при этом прозрачный механизм легальной заготовки и реализации отсутствует. В результате такая практика повторяется из года в год, а правоприменение остается выборочным.

Юрист Александр Хаминский добавил, что верба сама по себе не относится к растениям, занесенным в Красную книгу. На практике продавцов чаще привлекают к ответственности не за срез веток, а за торговлю в неустановленных местах — у метро, на остановках или вдоль дорог.

— Размер штрафа обычно составляет от 500 до 2000 рублей, однако власти регионов постоянно обсуждают их увеличение, — уточнил Хаминский в беседе с Life.ru.

В 2026 году в России также сохраняются строгие ограничения на сбор редких растений и грибов, занесенных в Красную книгу. За нарушение этих норм гражданам грозят штрафы от 2,5 до пяти тысяч рублей.

Адвокат Олеся Слезкина, в свою очередь, напомнила, что административная и уголовная ответственность может грозить за выращивание на дачных участках шалфея предсказателей (Salvia divinorum).