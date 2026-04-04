В России обновили правила приема в вузы

В России вступили в силу новые правила поступления в высшие учебные заведения. Они затронули вступительные экзамены, порядок подачи документов и систему зачисления.

Одним из ключевых изменений стали требования к предметам. В технических вузах, включая МГТУ имени Баумана, для инженерных направлений физика стала обязательной. В гуманитарной сфере абитуриентам предоставили выбор — можно сдавать либо обществознание, либо историю.

Изменился и механизм зачисления. В университетах поясняют, что теперь нельзя отозвать согласие на поступление в день публикации приказа — это сделано для снижения манипуляций и повышения прозрачности процедуры.

Скорректирован порядок подачи документов. Вузы отказались от собственных электронных систем: подать заявление можно через «Госуслуги», а также лично или по почте.

Обновлены правила учета индивидуальных достижений. В частности, ряд университетов сократил список олимпиад, дающих преимущества при поступлении, и повысил минимальный балл ЕГЭ для их подтверждения — в некоторых случаях до 80–85.

Изменения коснулись и целевого обучения. Теперь такие места закрепляются за конкретными организациями-заказчиками, а их распределение осуществляется на уровне правительства. В вузах считают, что это повысит прозрачность и сделает целевое обучение более понятным для абитуриентов.

Кроме того, введены ограничения на количество платных мест по ряду востребованных направлений, включая экономику, менеджмент, юриспруденцию и журналистику. В образовательных учреждениях отмечают, что это должно стимулировать интерес к специальностям, которые важны для развития экономики.