Минтранс Дагестана предупредил о новых паводках

На реках в Дагестане, как предупредило министерство транспорта региона, снова прогнозируются паводки. В горной местности республики возможен сход селевых потоков.

© Московский Комсомолец

В сообщении говорится, что из-за сложившейся гидрометеообстановки и ожидаемых погодных условий на реках вновь прогнозируются паводки. А на отдельных водотоках снова могут быть достигнуты неблагоприятные отметки. Вместе с тем в горной местности «не исключен сход селевых потоков».

В период с 31 марта по 4 апреля под влиянием серии южных циклонов ожидаются осадки в виде небольшого и умеренного дождя. В отдельных районах республики возможны сильные дожди 31 марта и ночью 4 апреля. В горных местностях выше 2000 метров, по прогнозам, осадки возможны в виде дождя и мокрого снега.

В выходные из-за обильных дождей в Дагестане произошли массовые подтопления, они привели к перебоям в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В ряде населенных пунктов республики из подтопленных домов эвакуировали людей. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых потоков, в результате повреждены дороги и мосты.