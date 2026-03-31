В Петергофе сообщили, когда начнется сезон фонтанов

В государственном музее-заповеднике «Петергоф» завершаются подготовительные работы к началу нового сезона. 25 апреля состоится первый пуск фонтанов в 2026 году. 16 мая состоится традиционный Весенний праздник фонтанов.

Сейчас специалисты заняты освобождением скульптур от укрытий, проверкой работоспособности фонтанов, обустройством входных зон и очисткой прогулочных маршрутов. Активные работы по благоустройству ведутся на всех основных территориях: в Нижнем парке, Верхнем саду, а также в парках Александрия и Ораниенбаум.

В пресс-службе правительства Петербурга также напомнили, что до 25 апреля у горожан и туристов есть возможность посетить парки Петергофа бесплатно, пишет «АБН24».