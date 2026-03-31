Священник объяснил, можно ли носить вещи умерших

Многие люди, столкнувшись с утратой близкого человека, задаются вопросом: допустимо ли носить его оставшиеся вещи? Ответ на этот непростой вопрос дал священнослужитель, чьи слова приводит ИА «Кулик».

Согласно позиции Церкви, носить вещи усопшего можно, и строгих религиозных запретов на это нет. Однако это следует делать с особым молитвенным настроем.

«Не бойтесь надевать оставшиеся вещи и поминайте усопшего обязательно в ваших молитвах — и в храме, и дома», — рассказал священник.

По его словам, ключевым аспектом здесь является не сам факт ношения одежды, а память о человеке и молитва за упокой его души. Таким образом, вещи становятся не просто предметами гардероба, а напоминанием о необходимости духовной поддержки того, кого уже нет рядом.

Верующие, которые решают оставить себе одежду или другие личные вещи умершего родственника, часто делают это из чувства памяти и уважения. Некоторые же, напротив, опасаются, что ношение таких вещей может навредить их душе. Однако, как пояснил священник, бояться нечего. Гораздо важнее регулярно поминать усопшего, заказывать сорокоусты и читать домашние молитвы.

Напомним, что в субботу, 21 марта 2026 года, православные христиане отметили третью и последнюю в Великом посту родительскую субботу. Это особый день поминовения усопших, когда церковь призывает верующих сугубо помолиться о своих почивших родных и близких. В этот день принято посещать кладбища, приводить в порядок могилы и подавать милостыню за упокой.