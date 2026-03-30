В Дагестанских Огнях ввели режим ЧС после непогоды

В городе Дагестанские Огни введён режим чрезвычайной ситуации после непогоды.

© © МЧС России

Об этом сообщили в мэрии.

«Учитывая масштаб последствий, на заседании принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории города», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Власти уточнили, что рабочие группы уже приступили к подомовым обходам для оценки ущерба на основании заявлений жителей.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что режим ЧС регионального уровня могут ввести в республике из-за последствий дождей.

Также сообщалось, что вода не ушла с шести улиц Махачкалы, где продолжают работать профильные службы и спецтехника.