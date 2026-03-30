$81.1493.42

В Подмосковье проснулись гадюки

В Московской области проснулись гадюки. О пробуждении змей сообщил Telegram-канал KP.RU.

Пресмыкающееся заметили под подмосковным Звенигородом. На опубликованной на канале записи можно увидеть, как небольшая змея ползет по освободившейся от снега земле.

Укус гадюки может спровоцировать отек, сильную боль, тошноту и аллергическую реакцию, а в одном проценте случаев — летальный исход. Несмотря на то, что эти змеи редко нападают первыми, стоит внимательно смотреть под ноги, находясь на природе.

Неделю назад стало известно, что в Сергиевом Посаде зафиксировали первый в 2026 году в регионе случай укуса клеща. Чтобы защититься от них, жителям столичного региона порекомендовали надевать максимально закрытую одежду и обрабатывать ее репеллентами.