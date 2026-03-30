Фонтаны в Петергофе запустят 25 апреля

Запуск фонтанов в музее-заповеднике "Петергоф" в Санкт-Петербурге назначен на 25 апреля 2026 года. По традиции, этот торжественный момент, собирающий тысячи зрителей, знаменует открытие нового сезона.

Как сообщили в ГМЗ "Петергоф", одновременно пуском фонтанов откроется для посетителей ряд музеев Петергофа, закрытых на зиму, а вход в парки музея-заповедника станет платным. Стоимость билетов и другие подробности станут известны позже.

"Весенний праздник фонтанов состоится 16 мая 2026 года", - уточнили в музее-заповеднике.

Там напомнили, что Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум не закрываются в апреле: все парки открыты для посетителей ежедневно.