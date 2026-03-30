Издатели будут маркировать книги о Цое и The Beatles

Книгу интервью с лидером группы «Кино» Виктором Цоем, дневники лидера Nirvana Курта Кобейна и историю легендарного коллектива The Beatles издатели в России будут маркировать согласно закона против пропаганды наркотиков. Об этом сообщило РИА Новости на основе данных Отраслевого перечня.

«Не имея четких критериев и во избежание штрафных санкций, издатели перестраховываются и маркируют все, что может подпадать под действие закона (...) Это касается всех книг, легально введенных в оборот», — пояснила председатель Комитета Российского книжного союза (РКС) Елена Бейлина.

В перечень вошла литература разных жанров, изданная после 1 августа 1990 года. В списке также фигурируют произведения о других культовых группах: Blondie, LED ZEPPELIN, The Prodigy и биография Оззи Озборна.

Ранее РКС создал перечень литературных произведений и книг, которые стоит маркировать из-за наличия в них упоминания наркотических веществ. В список вошли книги Сергея Лукьяненко «Рыцари Сорока Островов» и две книги Маргариты Симоньян — сборник рассказов «Водоворот» и роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра».