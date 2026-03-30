Конец марта принес три десятка метеорекордов

Конец марта принес в российские регионы три десятка метеорекордов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На территории Европейской России рекордно высоко поднялась температура едва ли не в тридцати регионах страны. Самый высокий показатель зафиксировали в городе Фролово Волгоградской области, где температурный максимум достиг отметки 22,7 градуса. При этом самый давний рекорд смогли побить Уфа и Пермь — там под конец марта удалось обогнать показатели 1951 года.

Прошедшее воскресенье, 29 марта, для москвичей стало самым теплым днем с начала 2026 года. Так, на опорной столичной метеостанции ВДНХ столбики термометров достигли плюс 17,3 градуса. Этот показатель не дотянул до рекордного всего на пару десятых — он был установлен в 2020 году. Среднесуточная температура составила плюс 11,7 градуса, что больше соответствует началу мая, чем последним дням марта.

Если в Москве температура в минувшее воскресенье лишь приблизилась к рекорду, то в области успешно его побила. В Можайске воздух прогрелся до плюс 17,4 градусов — прежний рекорд оказался на 0,4 градуса ниже и держался с 2007 года. Это не первый рекорд, который обновил нынешний март. За месяц в этом подмосковном городе было поставлено целых пять тепловых рекордов.

30 марта, по прогнозам синоптика, регионы продолжат ставить суточные рекорды тепла. К примеру, в Москве может быть поставлен четвертый за месяц метеорекорд. Погода при этом будет скорее характерна маю — воздух прогреется до плюс 16-19 градусов. Такая температура будет держаться на протяжении всей недели.