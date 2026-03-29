Дачников предупредили о тюремном сроке за выращивание шалфея

Дачникам грозит штраф в 300 тыс. рублей и до 8 лет лишения свободы за выращивание на садовых участках так называемого «шалфея предсказателей», предупредил юрист Александр Хаминский. Об этом пишет РИА Новости.

Эксперт пояснил, что шалфей предсказателей внесен в перечень растений содержащих наркотические или психотропные вещества.

В «черный список» растений, которые запрещено культивировать и распространять, внесены также конопля, мак снотворный, ипомея трехцветная, гармала, роза гавайская, мимоза хостилис, голубой лотос, уточнил Хаминский.

По его словам, ответственность наступает не только за выращивание, но и за неуничтожение упомянутых в перечне дикорастущих растений.

Юрист заметил, что закон предусматривает штраф в размере 4 тыс. рублей за неуничтожение, административный арест до 15 суток — за выращивание, уголовную ответственность до 8 лет — за выращивание в особо крупных размерах.

Крупным размером, разъяснил Хаминский, считается выращивание от десяти растений мака или от 20 кустов конопли.

Ранее сообщалось, что в России произрастают несколько видов шалфея. Запрещенным является только шалфей предсказателей. За выращивание или неуничтожение таких видов растения, как лекарственный, дубравный, мускатный и луговой, наказания не предусмотрены.