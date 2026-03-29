Россиян предупредили о штрафе за выбивание ковров

Россиянам может грозить штраф до пяти тысяч рублей за выбивание ковров во дворе. Об этом в интервью РИА Новости предупредил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Андрей Моисеев.

По его словам, специальной нормы, запрещающей выбивать ковры во дворах, нет, однако это действие может считаться нарушением закона о тишине или положения о санитарно-эпидемиологических требованиях к эксплуатации жилых помещений.

«Наиболее применимы, что признается и самими органами власти, региональные нормы по соблюдению чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха. Максимальный штраф зафиксирован в Московской области, где за нарушение этих правил установлен штраф от одной до пяти тысяч рублей для граждан», — подчеркнул юрист.

Ранее россиянам напомнили о риске получить штраф за мойку автомобиля во дворе. Сумма взыскания может достигать трех тысяч рублей.